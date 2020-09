Scontro auto-moto a Dego, grave centauro

Dego. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Dego, in Val Bormida.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra sulla carreggiata dopo il violento urto con la vettura.

Il sinistro si è verificato in via Colletto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Dego e del 118: una volta sul luogo dell’incidente, considerata la gravità dei traumi e delle ferite riportate dal motociclista, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza in ospedale, in codice rosso.

Praticamente illeso, invece, il conducente della vettura.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’incidente, sono in corso i rilievi e gli accertamenti del caso.

Aggiornamenti in corso