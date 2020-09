Scomparsa di Sergio Cagnasso, il cordoglio dell’Asd Albenga 1928

Albenga. L’Asd Albenga 1928 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Sergio Cagnasso, dirigente dell’Asd Pontelungo 1949, in passato tra le fila della società bianconera per diverso tempo a cavallo fra gli anni ’90 e 2000.

“Alla famiglia Cagnasso e all’Asd Pontelungo 1949 le più sentite condoglianze da parte della presidente Claudia Fantino e di tutto il nostro club” scrive il sodalizio albenganese.