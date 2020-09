Savona, vendite di benzina e gasolio nei mesi del lockdown: in calo del 30% e 32%

Savona. Calo nelle vendite di benzina per autotrazione tra gennaio e giugno 2020 anche a Savona con il -30.8%, e un -32.5% in tutta la Liguria. Calo minore per la vendita di gasolio nel savonese, con una percentuale di 14 punti.

E’ ciò che emerge dagli ultimi numeri elaborati dal Centro Studi Continental, su dati del Ministero dello sviluppo economico. La causa principale di questa diminuzione è stata imputata al blocco della mobilità causato dal lockdown imposto in seguito all’emergenza Coronavirus.

“Da gennaio a giugno in Liguria le vendite di benzina per autotrazione – secondo i dati – sono passate da 109.047 tonnellate nel 2019 a 73.651 tonnellate nel 2020, con una diminuzione pari al 32,5%. Sempre nello stesso periodo le vendite di gasolio per autotrazione sono passate da 271.858 tonnellate nel 2019 a 204.482 tonnellate nel 2020, con un calo percentuale del 24,8%”.

A livello provinciale, nel comparto delle vendite di benzina per autotrazione la provincia ligure in cui il calo è stato maggiore è Genova (-34%), seguita da La Spezia (-32,7%), Savona (-30,8%) e Imperia (-28,5%). Nel comparto delle vendite di gasolio per autotrazione la provincia con la diminuzione maggiore è Imperia (-34,3%), seguita da Genova (-26,1%), La Spezia (-24,5%) e Savona (-14,2%).

In Italia da gennaio a giugno le vendite di benzina per autotrazione sono passate da 3.568.228 tonnellate nel 2019 a 2.456.491 tonnellate nel 2020, con una diminuzione pari al 31,2%. Sempre nello stesso periodo le vendite di gasolio per autotrazione sono passate da 11.822.405 tonnellate nel 2019 a 8.826.296 tonnellate nel 2020, con un calo percentuale del 25,3%.