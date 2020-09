Savona, Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani dona materiale scolastico alle famiglie in difficoltà

Savona. L’Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia dona articoli di cancelleria alle famiglie in difficoltà. La consegna è programmata mercoledì 16 settembre dalle 15:30 alle 18:00 presso la sede in via Giacchero (angolo corso Colombo).

Il materiale scolastico (biro, evidenziatori, gomme, matite, pastelli, pennarelli e quaderni), che verrà donato, è stato raccolto attraverso la campagna solidale “Dona la Spesa”, promossa da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni di volontariato e di promozione sociali del savonese, realizzata lo scorso weekend, presso i punti vendita Coop di Savona e Vado Ligure.

In osservazione alle misure di contenimento COVID-19 ed onde evitare degli assembramenti, chi è interessato dovrà prenotare telefonicamente inviando un messaggio sms o whatsapp al cell. 3475705473, in cui dovranno essere indicate le proprie generalità, il numero di studenti e il livello scolastico, entro e non oltre le ore 18:00 di martedì 15 settembre 2020.