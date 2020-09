Savona, schianto in via Montenotte: due feriti

Savona. Un incidente si è verificato a Savona in via Montenotte, pochi minuti prima delle 6 di questa mattina. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, un’auto e un camioncino.

Due le persone ferite, fortunatamente in modo non grave.

Subito soccorse da due ambulanze della Croce Oro di Albissola Marina, entrambe sono state portate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.