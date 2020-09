Savona, pusher ventunenne incastrato dal fiuto del cane “Baddy”: arrestato

Savona. Ventunenne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nella centralissima Piazza Sisto IV e sottoposto ai controlli dei finanzieri della Compagnia di Savona e dell’unità cinofila “Baddy”, che l’hanno trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e di 300 euro in contanti.

In seguito alla perquisizione del domicilio dell’indagato in via Paleocapa, sono stati rivenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 100 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacenti, due bilancini di precisione e confezioni di cellophane con l’effige della marijuana.

Dopo la raccolta delle prove, il ventunenne è stato arrestato. Un risultato che si unisce agli altri interventi delle Fiamme Gialle savonesi che continuano senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.