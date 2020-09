Savona, minaccia due studenti minorenni con coccio di bottiglia per rubare 10 euro: arrestato

Savona. Questa mattina, a Savona, i poliziotti della Squadra Volante, hanno arrestato un cittadino del Gambia di 26 anni con l’accusa di rapina aggravata.

Gli agenti sono intervenuti in centro città per una segnalazione di due minorenni minacciati da una persona che brandiva il collo di una bottiglia. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe sottratto con destrezza una banconota da 10 euro ad uno dei due ragazzini, mentre si stavano recando a scuola, per poi allontanarsi.

Gli studenti accortisi dell’accaduto hanno cercato di inseguirlo ma una volta raggiunto, lo stesso, per guadagnarsi la fuga li ha minacciati con il collo di una bottiglia da lui stesso spaccata nell’occasione, riuscendo poi a dileguarsi.

Il ventiseienne è stato poi, subito dopo, rintracciato dalla volante, che lo ha tratto in arresto ed ha sequestrato il coccio di bottiglia, quale corpo del reato. L’arrestato, dopo gli atti di rito è stato condotto in carcere a disposizione dell’A.G.