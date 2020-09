Savona. Questa mattina alle ore 09.30, presso il Duomo di Savona è stata celebrata la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

La funzione religiosa è stata presieduta da S.E. il Vescovo Mons. Calogero Marino, con la collaborazione del Cappellano della Polizia di Stato Don Ivan Cattaneo.

Alla messa hanno partecipato le massime Autorità Civili e Militari e i rappresentanti dell’ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Successivamente, presso gli spazi esterni della Questura, la Dott.ssa Roatta, Questore di Savona, ha consegnato alcuni riconoscimenti per meriti di servizio, a poliziotti che operano presso vari reparti della Polizia di Stato presenti sia nel capoluogo che in provincia.

Ha destato particolare commozione la consegna da parte del Questore, del compiacimento per l’attività professionale svolta dall’Assistente Capo Flavio Balbi, recentemente scomparso, nelle mani della vedova e dei figlioletti.

Durante la cerimonia è stato rivolto un pensiero particolare ai caduti in servizio della Polizia di Stato ed a tutte le vittime del dovere.

La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in particolare in tema di distanziamento e capienza consentita nei luoghi di culto.