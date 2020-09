Savona, investimento pedonale in via XX Settembre: donna trasportata in ospedale

Savona. Investimento pedonale, nel primo pomeriggio odierno, intorno alle 13,30, in centro, a Savona. È accaduto in via XX Settembre.

La dinamica non è ancora chiara, ma, stando a quanto riferito, una donna di circa 60 anni è stata centrata da un’auto mentre attraversava la strada. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della croce bianca di Savona e l’automedica del 118. Fortunatamente le ferite della donna non sono state giudicate particolarmente gravi.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.