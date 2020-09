Savona. Incidente stradale, nella tarda mattinata odierna, intorno alle 12,20, a Savona. Il sinistro si è verificato in via Luigi Corsi, all’incrocio con via Montenotte.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che, per cause ancora da verificare, due auto, una Fiat Seicento color crema e una Volkswagen Polo di colore bianco, si sono scontrate in modo violento, danneggiando anche una terza auto parcheggiata nelle vicinanze.

Foto 2 di 2



Duro l’impatto, con una delle due vetture (in foto) andata di fatto semidistrutta in seguito all’incidente. Due i feriti e immediato l’intervento della croce bianca di Savona, con due ambulanze, e dell’automedica del 118, insieme ai vigili del fuoco di Savona.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, entrambi i feriti sono stati trasportati, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.