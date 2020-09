Savona. Come ogni fine stagione, l’appuntamento fisso a Savona è con due giornate di Desbarassu. Quest’anno, visto lo slittamento dei saldi, si svolgerà il 18 e 19 settembre in tutta la città.

L’edizione di quest’anno sarà totalmente supportata da Ascom Confcommercio per quanto riguarda la campagna promozionale dell’evento che, in collaborazione con il Comune di Savona ha avuto l’opportunità di dedicare gli spazi esterni alle attività in modo gratuito per gli stessi: “Inutile dire che le promozioni in questi due giorni saranno veramente molto interessanti grazie all’impegno costante di tutto il settore commerciale della città ad offrire sempre la miglior qualità e un prezzo ultra scontato per tale occasione” afferma Laura Chiara Filippi, Presidente Ascom Savona.

Si tratta di “un appuntamento molto atteso dai commercianti per poter proporre, soprattutto quest’anno, ottime occasioni ai propri clienti e dal pubblico che ogni anno nei due appuntamenti annuali è presente in gran numero per le vie della città – continua Filippi – L’importanza di acquistare in città e far vivere le attività del territorio è un argomento molto importante e, mai come in questo momento è utile tenere viva l’economia interna in modo da creare ricchezza e sostegno tra i cittadini”.

“Il negozio di vicinato ha avuto inoltre un importantissimo ruolo durante i mesi più difficili di questo anno e continuare ad effettuare acquisti nelle nostre attività commerciali servirà a tutti, nessuno escluso, per poter tornare a migliorare la qualità di vita di ogni città come Savona. Se ripartono il commercio e il turismo della città, sarà a vantaggio di tutti in termini di benessere, incremento di posti di lavoro e rilancio. Appuntamento quindi a venerdì e sabato (18 e 19 settembre) per due giornate di shopping all’ombra della Torretta”.