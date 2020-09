Savona Half Marathon, nuova data per la sesta edizione: domenica 2 maggio

Savona. Il comitato organizzatore della Savona Half Marathon, preso atto del perdurare delle problematiche legate all’emergenza Covid-19, in considerazione anche delle attuali normative in essere, emanate dalle autorità preposte, al fine di uniformarsi e rispettare fedelmente e pienamente le restrizioni, gli obblighi e le disposizioni conseguenti, ritenuto che, allo stato attuale, non potrebbero essere ancora garantite al meglio le condizioni utili e necessarie per la salvaguardia della salute e della sicurezza soprattutto degli atleti iscritti alla Half Marathon ed alla Ten/10K così come di tutte le famiglie partecipanti alla Family Run, unitamente ai membri dello staff organizzativo ed ai volontari tutti, ha ritenuto necessario e doveroso operare l’annullamento ed il conseguente nuovo rinvio della sesta Savona Half Marathon International, già in programma per domenica 15 marzo 2020 e successivamente riprogrammata per domenica 15 novembre 2020.

Nel contempo informa che detta manifestazione è stata nuovamente inserita in calendario con prossimo svolgimento nella giornata di domenica 2 maggio 2021.

Ricorda inoltre che, come da regolamento, gli atleti che avessero già perfezionato alla data odierna l’iscrizione alla gara saranno automaticamente iscritti alla manifestazione in nuova data.

In alternativa, sarà data loro la possibilità di congelare l’iscrizione utilizzando la stessa per l’edizione 2022 (per i dettagli consultare il regolamento della manifestazione alla voce ‘mancata partecipazione’).

“Ringraziando per l’attenzione, per la collaborazione e per la comprensione, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo, ove fossero necessari, si porgono distinti e cordiali saluti” dicono gli organizzatori.