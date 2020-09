Savona. Si pensa già alla seconda edizione di “Fashion e Motori” dopo il grande successo dello scorso weekend, in cui la Vecchia Darsena ha ospitato la grande esposizione di automobili di ultima generazione e di modelli da sogno che raramente si possono vedere così da vicino.

Grandi marchi, gioielli del mondo dei motori e passerelle di moda hanno dato vita a set fotografici immersi nella splendida cornice della darsena, momenti di intrattenimento dai colori vivaci hanno creato un’atmosfera insolita che ha attirato un gran pubblico composto ed attento al rispetto delle norme vigenti.

“Fashion e motori ha chiuso i battenti e si è cosi conclusa la prima edizione di un evento che ha tutte le premesse per diventare un appuntamento fisso a Savona” commentano gli organizzatori.

“Siamo felici, in un anno cosi complesso, di aver creato un nuovo format che ha appassionato pubblico ed espositori. Piovono già le richieste per pensare ad una seconda edizione, abbiamo già alcune idee per arricchire la manifestazione per il prossimo anno” afferma Laura Chiara di “Indaco Savona”, uno degli organizzatori.