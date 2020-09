Savona e Val Bormida, ripartiti in sicurezza i corsi di judo

Savona. A partire da lunedì 14 settembre la Yama Arashi Judo Savona ha ricominciato gli allenamenti presso le sue tre sedi operative: Savona, Altare e Millesimo.

Una sfida tutt’altro che semplice per uno sport di contatto in questo delicato periodo, ma la squadra savonese può contare non solo su un’esperienza di oltre quaranta anni (col riconoscimento di Stella di bronzo al Merito sportivo) ma anche su uno staff altamente specializzato e competente.

Infatti, tutti gli insegnanti sono tecnici Fijlkam, tra cui Armando Vettori e Roberto Mascherucci, plurimedagliati ai campionati europei e mondiali Master, e la giovane Arianna Vettori, laureanda in Scienze Motorie e campionessa di lotta femminile.

A completare lo staff tecnico ci sono altri due atleti di livello internazionale, Pietro Ferraro e Giulia Meinardi. All’interno del consiglio direttivo il ruolo più importante lo detiene sicuramente Monica Albano, la quale ricopre la doppia carica di presidente ma anche di medico sociale, figura che pochissime società judoistiche vantano in regione.

È proprio Monica Albano che rassicura sulle misure di sicurezza: “La federazione nazionale ci ha fornito alcune linee guida che faremo rispettare, come la rilevazione della temperatura corporea prima di accedere agli impianti sportivi o la tenuta del registro delle presenze. Ho lavorato in un reparto Covid e sono stata a stretto contatto con questa malattia, motivo per cui ci tengo ancora di più a tutelare ogni nostro atleta“.