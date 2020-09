Savona, distributori automatici con bevande alcoliche attivi oltre orario consentito: scatta la multa

Savona. Nei giorni scorsi, a Savona, i poliziotti dell’Unità operativa della Divisione di Polizia Amministrativa, hanno svolto una serie di controlli ai distributori automatici situati nelle varie aree della città.

In particolare sono state eseguite verifiche anche per l’accertamento delle limitazioni imposte dall’Ordinanza del Sindaco di Savona n.52 del 7 agosto scorso, che dispone il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto dalle 20 alle 6, attualmente prorogata fino a fine settembre.

In un caso, in via Nizza, gli agenti hanno accertato la violazione di queste disposizioni, che hanno portato ad una contestazione amministrativa nei confronti del responsabile dell’apparecchiatura.