Savona, 60enne cade dal balcone: trasportato in ospedale

Savona. Incidente questa mattina, che certo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, a Savona. Un uomo di 60 anni è infatti precipitato dal balcone del suo appartamento, situato fortunatamente al primo piano.

Ancora da chiarire la dinamica e i motivi che hanno portato alla caduta, avvenuta intorno alle 7 di stamani, in via Nostra Signora degli Angeli.

L’impatto è stato comunque violento e immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenute la croce bianca di Savona e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona. A preoccupare, in particolare, un brutto trauma ad un femore, ma le sua condizioni, per fortuna, nonostante il volo e il conseguente forte spavento, non destano particolare preoccupazione.