Sansa coinvolge la base via social: “Come fare opposizione?”

Liguria. Dopo l’esito delle elezioni regionali, ieri sera incontro tra i sostenitori della lista per Ferruccio Sansa Presidente. Per analizzare il voto, certo, ma anche per organizzare le prossime mosse.

In queste ore, Ferruccio Sansa, chiede aiuto alla “base”, una base potenzialmente più ampia della trentina di persone che, soprattutto in tempo di Covid, potevano essere ospitate da una sola stanza, e lo fa attraverso i social.

Un post, quello pubblicato su Facebook, che è stato commentato più di 120 volte in poche ore e condiviso da una cinquantina di persone. Il titolo è bizzarro: “Come fare opposizione?”. Insomma, l’ex giornalista del Fatto capovolge il concetto di rappresentanza politica e chiede idee e proposte ai sostenitori.

Un cambio di passo, poi, sul tema della comunicazione. Essere presenti da subito sarà fondamentale secondo Ferruccio Sansa, magari con un sito web (Sansa, con il collega e compagno di lista Marco Preve, gestiva già il blog di informazione Liguritutti) o addirittura una webradio.

Intanto il nuovo gruppo consiliare legato alla lista Ferruccio Sansa studia da “opposizione” anche da un punto di vista pratico. Nessuno dei tre consiglieri eletti (lo stesso Sansa, la ricercatrice Selena Candia e l’insegnante Roberto Centi) ha un qualche tipo di esperienza amministrativa.