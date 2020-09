San Filippo Neri, il ringraziamento al presidente uscente da parte del parroco don Gigi

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il dott. Chirivì Alessandro dei suoi otto anni trascorsi alla guida della nostra società.

Sacrifici, impegni svolti rubando il tempo al quotidiano, alla vita professionale e familiare ma con il supporto di ottimi direttivi, buoni allenatori per giocatori che partono dai 5 anni fino ai 30 e con il sostegno delle famiglie, che ci permettono di tenere alto il fine educativo, morale oltre che sportivo della S. Filippo.

Oggi è una società sportiva “anomala”, ma fino a 40 anni fa Albenga presentava almeno quattro realtà sportive dedite alla crescita dei nostri giovani tutte sostenute e accolte dalle quattro parrocchie della città: San Bernardino, San Michele, N.S. di Pontelungo e la nostra parrocchia del Sacro Cuore. Ora siamo rimasti soli, ma non possiamo disperdere questo patrimonio storico (127 anni di presenza) e sociale per tutti i ragazzi di Albenga. Come il presidente uscente ha ricordato, siamo stati e siamo una società unita, con volontari che hanno cercato e continuano a cercare il bene dei giovani, gratuitamente ma con preparazione e competenza tecnica.

Grazie al dott. Chirivì, grazie e auguri al nostro nuovo presidente ma anche grazie a tutti quelli che hanno lavorato in questi anni per i colori giallo-rossi.

È e continuerà ad essere un lavoro di squadra dove tutti potranno donare il loro buon contributo.

Ogni tanto è bene che il prete mostri a tutti la sua gratitudine.

don Gigi