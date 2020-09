Ritorno a scuola, in Liguria potenziati i servizi di trasporto pubblico

Regione. Si è svolta oggi, in previsione dell’avvio dell’anno scolastico del 14 settembre, una riunione operativa per fare il punto sulla necessaria implementazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per consentire la mobilità degli studenti, tenuto conto delle nuove linee guida che consentono il carico fino all’80% della capacità dei mezzi.

Questi i dettagli forniti dalle diverse aziende del trasporto su gomma e su ferro che gestiscono i servizi in ogni ambito territoriale dopo i necessari confronti con Regione, Province, Direzione scolastica regionale, ANCI.

Trenitalia ha comunicato che il servizio ferroviario verrà ripristinato, come da programmazione prevista dal Contratto di servizio vigente con Regione Liguria, dal prossimo 13 settembre. Pertanto con l’avvio delle attività scolastiche sarà ripristinata al 100 % l’offerta ordinaria ante emergenza Covid. Al fine di incrementare i posti offerti sono previsti aumenti delle capacità sui treni circolanti; in caso di necessità sono previsti rinforzi con bus. Infine è previsto il monitoraggio quotidiano delle frequentazioni e dell’indice di affollamento per calibrare l’offerta alla domanda. Regione Liguria ha proposto inoltre a Trenitalia di anticipare di 7 minuti il treno regionale 21139 (in partenza da Arquata Scrivia alle 06:36 e in arrivo a Genova Brignole alle 07:53) per distribuire e cadenzare meglio gli orari dei treni nella fascia oraria che interessa gli studenti che si muovono sulla direttrice Arquata – Busalla – Genova. La fattibilità di quanto richiesto è stata confermata dal gestore.

TPL LINEA ha programmato il potenziamento del servizio sulle principali linee urbane e sub-urbane di Savona, nei collegamenti Savona-Varazze, Savona-Finale Ligure, Savona-Valbormida, Finale-Andora, introducendo 15 coppie di corse aggiuntive per un totale di oltre 160mila km annui; inoltre ha programmato il potenziamento dei collegamenti con l’entroterra in funzione degli orari scaglionati sulla base dei dati forniti dalla Provincia sulla provenienza degli studenti e gli orari di inizio delle lezioni. È allo studio l’ipotesi di introdurre nuovi collegamenti sulle tratte dell’entroterra per un totale di 113mila km aggiuntivi annui.

RIVIERA TRASPORTI ha programmato il potenziamento del servizio sulle linee costiere con oltre 850 km giornalieri in più e sulle linee dell’entroterra con oltre 660 km giornalieri in più. Per quanto riguarda il servizio urbano sono previsti 308 km giornalieri in più di servizio urbano di Sanremo, 182 km giornalieri in più di servizio urbano di Imperia e 21 a Bordighera. Il totale dei km aggiuntivi su base annua è quantificato in circa 400 mila km l’anno.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico dedicato, grazie al coordinamento di Anci e Regione Liguria, mediante la previsione di mezzi e personale aggiuntivo sono state risolte le problematiche che si erano presentate in seguito alla impossibilità di utilizzare il 100% della capienza dei mezzi.