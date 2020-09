Ripresa delle lezioni, in dirittura d’arrivo i lavori di adeguamento dei plessi di Loano

Loano. Dovrebbero concludersi (come previsto) entro la prima settimana di settembre i lavori per adeguare le aule delle scuole Valerga, Milanesi e dell’asilo comunale “Simone Stella” di Loano alle disposizioni ministeriali anti-Covid.

Per quanto riguarda il plesso delle Valerga, la ditta incaricata ha ridisegnato la configurazione di tre aule attigue al fine di ricavarne due di maggiori dimensioni. Un analogo intervento è stato attuato nel plesso delle Milanesi. Ciò al fine di garantire a tutti gli alunni il distanziamento sociale previsto dalla normativa.

All’asilo comunale “Simone Stella”, invece, è stato necessario riconvertire in aula una piccola palestra. I servizi igienici prima dedicati ai bambini sono stati trasformati in servizi per i docenti; per gli alunni, invece, è stato creato un nuovo locale Wc. Per consentire l’accesso alla palestra, situata al pianterreno, è stato anche necessario realizzare un nuovo ingresso esterno.

L’importo totale dei lavori è di circa 60 mila euro (Iva compresa). Di questi, circa 40 mila euro provengono dal bando ministeriale appositamente attivato per l’emergenza Covid-19 e la restante parte dalle casse del Comune di Loano.

Il progetto e la direzione dei lavori sono affidati all’architetto Matteo Martini, mentre gli interventi sono stati realizzati dalla ditta Fratelli Garofalo di Albenga.