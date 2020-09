Albenga/Alassio. Con una decina di giorni di ritardo rispetto ai loro compagni di tutta la provincia, che sono tornati sui banchi già il 14 settembre, anche “a causa” delle elezioni regionali e del referendum che hanno occupato le aule con i seggi, quest’oggi anche gli alunni di Albenga e Alassio hanno ripreso l’attività didattica.

Ad accogliere i ragazzi di Albenga c’erano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore Silvia Pelosi: “Quello che inizia oggi sarà un anno particolare, difficile, in cui ci vorrà la collaborazione di tutti – ha detto il primo cittadino ingauno – E’ venuto il momento di mettere da parte le polemiche e affrontare questa situazione per quella che è: una situazione nuova, che non conosciamo, che dobbiamo gestire giorno per giorno. I docenti ce la metteranno tutta. Perché è inutile nasconderlo: abbiamo la classe insegnanti migliore del mondo. Fanno questa professione per passione, non per interesse o per denaro. I ragazzi devono fare i bambini e i genitori devono darci una mano”.

“C’è stato tempo per prepararsi, ma ogni giorno le cose cambiano – ha aggiunto il primo cittadino – Oggi ci troviamo in una situazione che ci permette di partire con una certa sicurezza. Ci saranno problemi, ci saranno giornate di chiusure, ma dobbiamo affrontarle con serenità e con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per mettere i bambini in sicurezza. Mando dunque un abbraccio ad insegnanti e operatori scolastici, ai bambini e ai genitori. A tutti voi auguro un bellissimo anno scolastico”.