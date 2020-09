Righello (Pd): “Impegno e concretezza su sanità, lavoro e infrastrutture”

Savona. “Chiedo la vostra fiducia per proseguire il lavoro intrapreso da consigliere regionale: sono stato membro della Commissione Salute e Sicurezza sociale e della Commissione Territorio e Ambiente, nonché vice capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico in Regione. Mi sono particolarmente impegnato sulle questioni della Sanità pubblica e delle Pubbliche Assistenze, delle infrastrutture, del lavoro e dell’occupazione oltre ad aver promosso azioni legislative e provvedimenti a favore delle aree interne ed a favore dei piccoli Comuni”.

Così Mauro Righello, candidato del Pd alle elezioni regionali, lancia il suo appello al voto in vista di domenica e lunedì.

“Ho stimolato e supportato gli organismi regionali per la realizzazione della rete ultra larga banda, con fondi europei, per le zone non raggiunte dalla connessione. Ho proposto interventi per la difesa del territorio, dell’ambiente, per la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale, nonché a supporto delle attività formative e scolastiche soprattutto per i piccoli plessi”.

“In passato sono stato sindaco di Millesimo per due mandati, dal 2004 al 2014, sono stato consigliere provinciale e nel direttivo di Anci Liguria, conosco molto bene il territorio, i problemi della nostra terra e in questa campagna elettorale ho sviluppato un programma serio e fattibile da portare nell’agenda regionale dei prossimi anni: una sanità pubblica e territoriale, affiancata da una rete di servizi sociali adeguata alle esigenze dei cittadini; uno sviluppo economico che possa portare al centro il tema dell’occupazione e posti di lavoro stabili e sicuri, dal porto, al turismo al commercio; e ancora il tema delle infrastrutture, viarie e ferroviarie, con riferimento ai collegamenti con la Val Bormida e il basso Piemonte; l’ambiente, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile legato alla Green Economy; infine la tutela e la valorizzazione dei piccoli comuni, dei nostri piccoli borghi, con attenzione all’entroterra e la recupero delle aree rurali”.

“Domenica e lunedì avrete l’occasione di darmi la fiducia per portare in Consiglio regionale istanze, proposte e atti concreti per il futuro del nostro territorio” conclude l’esponente Dem.