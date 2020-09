Rientri ed è caos in A10: diversi chilometri di coda tra Albenga e Finale

Albenga-Finale Ligure. Weekend di sole e i turisti hanno invaso nuovamente la Riviera. Ora però, i rientri, uniti a lavori e cantieri, stanno causando gli ormai consueti disagi.

Poco prima delle 19, si segnalavano diversi chilometri di coda (oltre 3 km), nel tratto di A10 compreso tra Albenga e Finale Ligure in direzione Genova.

Ma non solo, segnalate diverse code a tratti anche sull’A6, Torino-Savona, sempre causa lavori, in particolare tra allacciamento Savona-Zinola-Vado e l’A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Torino.