Ricci imprigionati a Finale Ligure, liberati dai volontari Enpa

Finale Ligure. Quattro ricci adulti, finiti non si sa come nell’intercapedine di un edificio a Finale Ligure, sono stati recuperati, non senza fatica, dai volontari della Protezione Animali di Albenga.

Malgrado la brutta avventura stanno bene e sono ora in osservazione presso una delle volontarie dell’Enpa; appena terminati gli accertamenti verranno liberati in una zona adatta.

Sono stati 73 i ricci recuperati l’anno scorso in tutta la provincia dai volontari dell’Enpa, su un totale di oltre tremila animali selvatici in difficoltà soccorsi; “un’attività molto impegnativa e faticosa – raccontano – portata avanti da sempre troppo poche persone disponibili e nella pressante attesa che un servizio adeguato, con risorse sufficienti, venga organizzato dalla Regione Liguria, come già hanno fatto altre regioni più sensibili alle sorti della fauna selvatica e della biodiversità”.