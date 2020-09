Regione, Berrino (FdI): “Pronto a tornare in giunta, ma se mi dimetto vorrei il paracadute”

Sanremo. Pronto a dimettersi per tornare nella giunta regionale, ma solo con un “paracadute”.

E’ questa in sintesi la posizione di Gianni Berrino, fresco di rielezione in consiglio regionale, dopo l’invito di Toti ai partiti della coalizione a seguire il suo esempio pretendendo le dimissioni dal consiglio di chi verrà nominato assessore.

Ieri infatti Giovanni Toti ha annunciato che ai futuri assessori del suo partito, Cambiamo, imporrà l’obbligo di dimettersi, e ha invitato gli altri partiti a seguire la stessa linea (ma senza imposizioni). In un’intervista al collega Diego David di Riviera24 Gianni Berrino ha precisato che in caso di sua conferma nell’esecutivo (è assessore uscente al Turismo, Trasporti e Lavoro) e se si dovesse dimettere da consigliere vorrebbe che fosse inserita la possibilità di mantenere il posto in consiglio da rioccupare in caso di fine anticipata del mandato di assessore.

“Ci sarebbe possibilità di entrare e di farsi una esperienza importante alla collega Veronica Russo”, ha precisato Berrino. Guarda l’intervista completa su Riviera24.it.