Regionali, Valeria Grippo (FI) lancia la sua sfida: “Valorizzare l’agricoltura e l’entroterra ligure”

Savona. Valeria Grippo, 49 anni, candidata tra le fila di Forza Italia alle prossime elezioni regionali liguri, lancia la sua candidatura dalla città della Torretta.

Originaria del salernitano e moglie del notaio Stefano Palmieri di Cairo Montenotte, Grippo è laureata in lettere e filosofia: “Spero di ottenere i risultati che mi sono prefissata – spiega -, come affrontare i tanti problemi in cui versa la Liguria, sia per quanto riguarda la sanità, sia per il turismo, la valorizzazione dei beni della nostra terra”.

Tra gli obiettivi di Valeria Grippo, la valorizzazione dell’agricoltura: “La Liguria non è solo mare, ma ha un entroterra molto esteso – prosegue l’esponente di Forza Italia -, ci sono paesi splendidi, come Cairo Montenotte”.

“Abbiamo la certezza che l’europarlamentare Salini – conclude Grippo – ci aiuterà con i fondi provenienti dall’Unione Europea e questa è una cosa fondamentale, importantissima”.