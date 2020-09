Regionali, Vaccarezza (Cambiamo): “Per 4.570 volte grazie di cuore”

Liguria. “Ormai è passata qualche ora dalla chiusura dei seggi. Ora il risultato è definitivo. E allora grazie a chi ha avuto fiducia in me, ma soprattutto in noi”.

Parola di Angelo Vaccarezza (Cambiamo) alla luce dei risultati delle elezioni Regionali 2020, al termine delle quali è risultato il primo degli eletti in provincia di Savona, guadagnandosi il bis dopo l’elezione del 2015.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di portare avanti questa ‘rivoluzione arancione’. Grazie a tutti quelli che sono stati al mio fianco, sognando una Liguria migliore, – ha proseguito. – Mai un presidente di Regione aveva raggiunto un consenso così alto e mai un partito appena formato (Cambiamo), che si è presentato alle elezioni per la prima volta, è risultato subito primo”.

“E siamo anche gli unici che riportano i consiglieri uscenti in consiglio. Torniamo con migliaia di voti a favore: una grossa responsabilità, ma significa che ci è stato riconosciuto di aver lavorato bene e ci impegniamo a lavorare ancora meglio da ora in poi. Nessuno si metterà mai tra noi e il presidente Toti né tra noi e i liguri. Personalmente c’ero, ci sono e ci sarò sempre”, ha concluso Vaccarezza.