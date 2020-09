Regionali, PD: “Voto savonese in controtendenza. Fallimento Caprioglio complice della voglia di cambiare”

Savona. “Come PD della città di Savona non possiamo che esprimere grande soddisfazione per i risultati ottenuti in città”. A dichiararlo è Stefano Martini, segretario comunale del partito democratico della città della Torretta, che continua: “I savonesi hanno dato un messaggio chiaro e in controtendenza rispetto ai dati provinciali e regionali”.

“Savona chiede un cambiamento e consegna l’ennesimo avviso di sfratto all’amministrazione uscente – commenta Martini, in occasione dei risultati delle ultime elezioni regionali che hanno visto vincere la fazione opposta – Tra la coalizione di centrosinistra e quella di centrodestra è stato un testa a testa e il ruolo del PD come forza trainante è netto e non discutibile”.

“Il partito democratico – prosegue – si attesta infatti come primo partito per distacco e ottiene il miglior risultato percentuale nei comuni sopra i trentamila abitanti sull’intera base regionale. A meno di un anno dalle elezioni comunali si tratta senza dubbio di un risultato importantissimo. È un punto di partenza e non certo un punto di arrivo in vista della sfida per noi più importante: vincere le prossime elezioni amministrative”.

A commentare i risultati elettorali è anche Elisa Di Padova, capogruppo del pd in consiglio comunale: “È in corso una graduale e costante onda di voglia di cambiamento – sottolinea – Che il fallimento della giunta Caprioglio sia complice di questa inversione di tendenza non c’è dubbio ma da oggi in poi dovremo essere bravi a interpretare la spinta positiva che arriva dalla città. Con coraggio, idee e capacità. Il lavoro è già iniziato, rinsaldiamo la fiducia e rimbocchiamoci le maniche, il risultato del PD su Savona è molto buono e ci indica che la strada è quella giusta anche se c’è ancora molto da lavorare. Fornisce un’ottima base di partenza che dovrà arricchirsi con un progetto espansivo e innovativo che interpreti le energie più positive e dinamiche della nostra città”.

“I risultati di un operoso lavoro di rinnovamento unitario nel partito, insieme al martellante lavoro d’opposizione in consiglio comunale stanno dando i loro primi frutti e il più importante è sicuramente l’elezione in consiglio regionale di Roberto Arboscello che, insieme con l’ottima affermazione di Alessandra Gemelli, testimonia il protagonismo dei candidati savonesi in queste elezioni – continua Di Padova, poi conclude – A Roberto vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Proseguiremo con umiltà e perseveranza il nostro impegno per riconsegnare la nostra città al buongoverno del centrosinistra”.