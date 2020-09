Regionali, Pd Albenga: “Soddisfatti del risultato. Certi che i nostri eletti faranno un ottimo lavoro”

Albenga. “Si è conclusa una importante e difficile tornata elettorale per la nostra Regione che ha visto il grande impegno dei nostri candidati e di tanti iscritti e simpatizzanti che, una volta ancora, hanno dimostrato amore e impegno per il territorio e per le Istituzioni; a tutti loro va il nostro sincero ringraziamento”.

Inizia così il commento sulle elezioni Regionali 2020 appena concluse da parte del Partito Democratico di Albenga nella parole del segretario cittadino Ivano Mallarini, che ha proseguito: “Avremmo preferito festeggiare una vittoria, che avrebbe significato un radicale cambiamento nella guida della nostra Regione, a cominciare dalla Sanità, ma siamo certi che gli eletti del PD sapranno fare un ottimo lavoro incalzando la maggioranza soprattutto su quei temi che hanno così impoverito la nostra Provincia”.

“Ciò premesso non possiamo che essere soddisfatti per il risultato del PD e di tutta la Coalizione nel nostro territorio. Risultato che, seppur non sufficiente per vedere candidati eletti, ha numeri e dimensioni del Centro Sinistra davvero importanti e che dimostra quanto le sue persone siano radicate e riconosciute vicine alla nostra comunità”, ha proseguito.

“Ai nostri avversari del Centro Destra di Albenga, che non mancano di attaccarsi tra loro anche in questi giorni, ricordiamo che i numeri, il radicamento e i comportamenti dei candidati dimostrano come il Centro Sinistra ad Albenga sia forte e coeso, quindi la Giunta e il Sindaco di Albenga ne escono certamente politicamente rafforzati”, ha aggiunto ancora.

“Al ‘perenne perdente’ Ciangherotti, rammentiamo infine che, una volta ancora, il Centro Destra, nonostante ben 4 eletti in provincia di Savona non è riuscito o meglio ha scelto di non essere rappresentato dagli albenganesi; ed è questo il giudizio più semplice e devastante su chi aspira e pretende di poterli rappresentare”, ha concluso Mallarini.