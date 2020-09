Regionali, nel cdx volano gli stracci. Rixi vs Toti: “Senza Salvini non sarebbe dov’è”

Liguria. “Senza Salvini, Toti non sarebbe dov’è”. Non usa mezzi termini il deputato della Lega e segretario in Liguria Edoardo Rixi per replicare a Giovanni Toti. Evidentemente la vittoria, da sola, non basta a contenere le diverse anime di una coalizione, che nella giornata odierna si sono scontrare. E in modo molto deciso.

Il neo governatore, appena rieletto in Liguria con la coalizione di centrodestra Toti, in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera (leggi qui), aveva dichiarato che “il capo (in riferimento a Matteo Salvini) deve saper gestire la coalizione, ma lui per ora non lo fa. Non ha un progetto”. E ancora che “un candidato premier deve avere a cuore i numeri della coalizione, non i propri”. Mentre lui (Salvini) “si concentra solo sulle sue battaglie, va per conto suo”.

Parole mal digerite proprio dagli alleati della Lega e in particolare dal segretario ligure Rixi, che ha replicato duramente alle affermazioni di Toti: “L’intervista di oggi rilasciata dal governatore Toti è uno scivolone mediatico frutto della poca lucidità post ubriacatura elettorale. Da domani spero che Toti ritorni in sé e recuperi la memoria, ricordandosi che senza la Lega e senza Matteo Salvini non sarebbe dove è oggi”, ha dichiarato.