Regionali, l’attesa (scaramantica) di Toti: pasta al pesto e risultati in albergo come 5 anni fa

Liguria. I sondaggi e gli exitpoll sembrano sorridere a Giovanni Toti, ma – nonostante ciò – il governatore uscente si affida anche alla scaramanzia in vista dello spoglio.

Facendo le stesse cose che con gli alleati fecero nel 2015. E così Toti si è chiuso in una delle sale dell’hotel Bristol poco lontano dalla sede di Regione Liguria, per seguire in tv l’andamento del voto.

Con lui la moglie Siria, lo staff che l’ha seguito in questi cinque anni, il deputato della Lega Edoardo Rixi e alcuni deputati di Cambiamo e altri candidati.

Anche il pranzo ha previsto lo stesso menu: pasta al pesto. Toti non ha voluto commentare gli exit poll e ha seguito telefonicamente una riunione sull’emergenza Covid in Liguria.