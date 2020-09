Regionali, l’appello al voto di Arboscello: “Scegliere me per una politica concreta e pulita”

Regione. “Chiedo di votare per me perché Savona merita un rappresentante autorevole che riesca a portare le istanze del territorio all’interno della Regione”. E’ questo l’appello al voto che giunge da Roberto Arboscello, candidato alle regionali per il Pd a sostegno di Ferruccio Sansa.

“Durante il mio mandato da sindaco ho dimostrato di saper amministrare bene il mio Comune – spiega il sindaco di Bergeggi – Durante la campagna elettorale ho dimostrato di saper fare una politica concreta, non solo di contrapposizione, ma anche di proposta, di dialogo. Sia con gli alleati e con gli avversari politici”.

Infine, Arboscello è stato capace di fare “una politica pulita, trasparente, nuova, dinamica”.