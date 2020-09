Regionali, il cdx cala l’asso in chiusura di campagna: Matteo Salvini atteso a Loano

Loano. Procede speditamente la campagna elettorale per le elezioni Regionali 2020, in programma i prossimi 20 e 21 settembre. E, proprio a ridosso della scadenza, il centrodestra sembra pronto a calare nuovamente uno dei suoi assi.

Dopo le recenti visite ad Albenga, per l’inaugurazione del point Lega dedicato alla memoria di Rosy Guarnieri (leggi qui) e le tappe a Cairo Montenotte (leggi qui) e a Savona (leggi qui), il leader del Carroccio Matteo Salvini sarebbe pronto a tornare nuovamente nel ponente savonese.

L’appuntamento, salvo imprevisti o stravolgimenti dell’ultima ora, dovrebbe essere fissato per giovedì 17 settembre. Sicuramente è previsto un incontro a Loano, al mattino, che dovrebbe essere anche il punto di partenza del nuovo tour di Salvini.

Le altre tappe? Al momento non sono ancora sicure ma, stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore, dovrebbero essere diversi i Comuni del savonese in cui si recherà in visita.

Nella stessa giornata, inoltre, Salvini sarà anche protagonista di incontri in provincia di Imperia e, infine, nel genovese.