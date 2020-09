Regionali, i partiti nei quartieri di Savona e ipotesi per il nuovo consiglio comunale

Proseguendo nel dettaglio dell’analisi relativa ai risultati elettorali della Liguria e in previsione delle elezioni comunali di Savona previste per la primavera 2021 offriamo agli interessati la suddivisione dei voti per singola lista politica nei quartieri della Città. I dati non sono stati raggruppati per coalizioni perché in questo momento sarebbe azzardato ipotizzare soluzioni in quel senso. Per chi intende valutare il voto proiettandolo al riguardo del futuro rimane l’avvertenza relativa alle Liste fiancheggiatrici dei candidati Presidenti i cui voti naturalmente non saranno riprodotti nell’occasione delle comunali assumendo le destinazioni suggerite dalla diversità delle forze in campo che saranno presenti in quell’occasione. Del resto appare poco realistico un raffronto con l’analogo quadro relativo alle elezioni del 2015 (e conseguente proiezione sul 2016) essendo mutato profondamente l’assetto del sistema politico in tempi di turbo-velocizzazione nella volatilità elettorale.

Di conseguenza questi dati possono essere considerati come di puro valore statistico nell’attualità.

Così come di puro valore statistico riveste l’ipotesi di composizione del consiglio comunale sulla base dei risultati del 20- 21 settembre prendendo a riferimento gli schieramenti così come questi si sono presentati nell’occasione.

Il centro destra infatti (ipotizzato un ballottaggio dall’esito ricalcato sui dati in questione) avrebbe 18 seggi: il Sindaco eletto, 8 consiglieri per la Lega, 6 per la Lista Toti e 3 per Fratelli d’Italia.

Il centro sinistra comprendente i 5 stelle (esclusa la Lista Massardo) avrebbe 14 seggi: 9 per il PD, 3 per il M5S, 1 per la Lista Sansa e 1 per la lista di Sinistra. La lista Massardo presentatasi fuori dalle coalizioni resterebbe esclusa per lo 0,4% vigente lo sbarramento del 3%.

L’ultimo quoziente per il centro destra è di 694,5; per il centro sinistra di 779,25.

PD 6234 26,14%

Zinola 306 33,88%

Legino 615 29,56%

Lavagnola – Santuario 623 28,03%

Santa Rita – Oltreletimbro 895 27,43%

Fornaci 662 26.57%

Villapiana 1139 26,29%

Villetta Valloria 571 25,00%

Piazzale Moroni 430 24,78%

Centro Città 993 20,31%

LEGA 4625 (19,39%)

Piazzale Moroni 383 22,07%

Legino 446 21,44%

Lavagnola – Santuario 443 19,93%

Santa Rita – Oltreletimbro 642 19,68

Villapiana 850 19,62%

Villetta – Valloria 422 18,47%

Centro Città 895 18,30%

Fornaci 440 17,66%

Zinola 156 17,27%

LISTA TOTI 3675 (15,41%)

Villetta Valloria 387 16,94%

Centro Città 807 16,50%

Piazzale Moroni 285 16,42%

Fornaci 390 15,65%

Villapiana 649 14,98%

Santa Rita Oltreletimbro 481 14,74%

Zinola 125 13,84%

Legino 281 13,50%

Lavagnola Santuario 290 13,05%

MOVIMENTO 5 STELLE 2288 (9,59%)

Centro 571 11,67%

Lavagnola Santuario 256 11,52%

Villapiana 497 11,47%

Piazzale Moroni 189 10,89%

Legino 206 9,90%

Fornaci 243 9,75%

Santa Rita Oltreletimbro 271 8,30%

Villetta Valloria 185 8,09%

Zinola 70 7,75%

FRATELLI D’ITALIA 2261 (9,48%)

Villetta Valloria 243 10,63%

Santa Rita Oltreletimbro 326 9,99%

Piazzale Moroni 171 9,85%

Centro 475 9,71%

Lavagnola Santuario 215 9,67%

Fornaci 233 9,35%

Legino 180 8,65%

Villapiana 370 8,54%

Zinola 61 6,75%

LISTA SANSA 1199 (5,03%)

Santa Rita Oltreletimbro 182 5,57%

Fornaci 132 5,29%

Villetta Valloria 109 4,77%

Villapiana 201 4,63%

Lavagnola Santuario 103 4,63%

Centro 222 4,54%

Piazzale Moroni 71 4,09%

Legino 81 3,89%

Zinola 32 3,54%

SINISTRA PER SANSA 1038 (4,35%)

Centro 272 5,56%

Santa Rita Oltreletimbro 150 4,59%

Villapiana 191 4,40%

Fornaci 109 4,37%

Legino 86 4,13%

Villetta Valloria 89 3,89%

Zinola 31 3,43%

Lavagnola Santuario 71 3,19%

Piazzale Moroni 38 2,19%

LISTA MASSARDO (Italia Viva) 705 2,96

Centro 183 3,74%

Villetta Valloria 84 3,67

Fornaci 83 3,33%

Zinola 27 2,99%

Lavagnola 61 2,74%

Piazzale Moroni 46 2,65%

Santa Rita Oltreletimbro 85 2,60%

Legino 51 2,45%

Villapiana 86 1,98

FORZA ITALIA 550 (2,43%)

Villetta Valloria 86 3,76%

Fornaci 76 3,05%

Santa Rita Oltreletimbro 74 2,26%

Villapiana 87 2,08%

Lavagnola Santuario 42 1,89%

Zinola 17 1,88%

Legino 36 1,73%

Piazzale Moroni 29 1,67%

Centro 143 1,43%

VERDI 418 1,75%

Verdi 51 2,32

Centro 91 1,86%

Villapiana 76 1,75

Fornaci 43 1,72%

Santa Rita Oltreletimbro 56 1,71%

Lavagnola Santuario 36 1,62%

Legino 30 1,44%

Verdi 24 1,38%

Zinola 11 1,21%

UDC 200 (0,84%)

Villapiana 49 1,13%

Fornaci 26 1.04%

Villetta Valloria 0,91%

Legino 17 0,81%

Lavagnola Santuario 17 0,76%

Piazzale Moroni 12 0,69%

Santa Rita Oltreletimbro 22 0,67%

Centro 33 0,67%

Zinola 4 0,44%

Franco Astengo