Regionali, Fdi raggiante: “Oltre il 10% nel savonese”. Ma si ricontrollano le schede

Savona. Grande soddisfazione per Fratelli d’Italia nella provincia savonese, che passa dal 2,65 % delle regionali 2015 al 10,40 % di quest’ultima tornata elettorale in Liguria, che rappresenta un risultato eccellente per il partito di Giorgia Meloni.

Così Claudio Cavallo, commissario provinciale: “La nostra leader Giorgia Meloni ci ha trascinato magnificamente così come è stato importante il lavoro sul territorio dei nostri 5 candidati, dei dirigenti regionali e provinciali e di tutti i presidenti di circolo a cui va un sentito grazie”.

“Grande soddisfazione per i numeri presentati ma, in attesa della proclamazione ufficiale da parte della Corte di Appello della ripartizione dei seggi, stiamo effettuando delle verifiche coadiuvati da esperti perché la nuova legge elettorale ha modificato sostanzialmente il metodo stesso di ripartizione”.

“Le novità introdotte vanno esaminate attentamente e correttamente interpretate, lavoro non facile proprio perché la nuova legge è arrivata “in corsa” e come tutte le novità vanno studiate a fondo” conclude.