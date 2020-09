Regionali, Cozzani: “Toti pensa ai problemi veri della Liguria, Sansa al mancato confronto”

Liguria. “Il tema della campagna elettorale di Sansa, che non fa dormire i suoi elettori riguarda la mancanza di dibattito con Toti! Ebbene sì, sulla Gronda ancora ferma e le autostrade bloccate non si stracciano le vesti ma su un mancato confronto in tv si grida allo scandalo!”, così scrive in una nota Matteo Cozzani, coordinatore della Lista Toti Presidente.

“Glielo spieghiamo una volta per tutte – spiega Cozzani -. In questi giorni il nostro Presidente si sta occupando della situazione Covid alla Spezia e della ripartenza delle scuole. Prima ancora ha gestito il disastro del Governo sulle autostrade bloccate. Nel frattempo, vi ricordo, è stato inaugurato il Ponte di Genova. Insomma, temi molto importanti per i liguri e il loro fururo. Nei ritagli di tempo, il nostro Presidente incontra categorie, cittadini e giornalisti, tutti coloro che vogliono fare bilanci e avere chiarimenti sul suo prossimo programma di governo. Nessuno nasconde niente, la trasparenza è totale e gli incontri e i confronti, quelli costruttivi, sono all’ordine del giorno”.

“Non possiamo invece minimamente perdere tempo prezioso in dibattiti sterili che non vogliono essere utili ma solo mediatici. Noi lavoriamo per i cittadini, negli uffici, giorno e notte e non per soddisfare la voglia di apparire di un giornalista candidato in cerca di autore (e di palco) per avere un minimo di visibilità. Ai liguri non interessa. E onestamente neanche a noi, abbiamo altro a cui pensare. E a proposito di dibattito, se questo è il livello…” conclude il coordinatore.