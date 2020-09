Regionali, Arboscello (PD): “Un grande risultato. Inizia una fase nuova per la politica savonese”

Bergeggi. “È una giornata importante, sono orgoglioso ed emozionato per il grande affetto che hanno dimostrato tante persone nei miei confronti. Un grande risultato. Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto e dato fiducia. Sono tanti i voti delle persone che ho convinto con proposte concrete e un’idea di politica diversa. Non vi deluderò”.

È questo il commento di Roberto Arboscello sul risultato elettorale che lo ha visto primo degli eletti tra le fila del Partito Democratico in Provincia di Savona con 3.578 voti. Particolarmente significativo il risultato che il sindaco di Bergeggi è riuscito a mettere insieme nel capoluogo con quasi 2mila voti.

“Questa sera inizia una fase nuova per la politica savonese – commenta il neo consigliere regionale – Sarò il riferimento di un’area vasta e continuerò ad essere me stesso: vicino ai cittadini, con coerenza e autorevolezza. Ascoltando le necessità e provando a ricercare soluzioni”.

“Savona deve ritornare centrale a livello provinciale e la Provincia volano della ripresa economica regionale – chiude Arboscello – attraverso la realizzazione di proposte ambiziose”.

In conclusione i complimenti ai candidati della lista che pur seguendo in classifica hanno raggiunto un ottimo risultato: “Mauro, Massimo, Alessandra e Ilaria hanno fatto una grande corsa, a testimonianza che la nostra comunità esprime grandi valori, risorse e idee. Lavoriamo ora tutti insieme per crescere” chiude Arboscello.