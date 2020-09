Regionali 2020, via ai “faccia a faccia” di IVG: venerdì il confronto tra i sindaci in lista

Roberto Arboscello, sindaco di Bergeggi, candidato per il Pd; Pietro Balestra, sindaco di Villanova d’Albenga, in lista con Liguria Popolare; Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze, candidato per “Cambiamo”; Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva, in lista Pd; Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia, candidato per la Lega. Saranno loro, venerdì 4 settembre alle ore 15, i protagonisti del primo “faccia a faccia” virtuale di IVG, nel quale metteremo a confronto i cinque sindaci del savonese che hanno deciso di tentare la “scalata” al consiglio regionale.

Dibattiti interattivi e online, come la pandemia di Covid-19 impone, al posto degli ormai “tradizionali” faccia a faccia organizzati da IVG sul territorio. Un modo per dare a voi lettori uno strumento “in più” con cui valutare a chi dare la vostra preferenza: non una mera esposizione di programmi (spesso simili e comunque riportati in tutto il materiale elettorale), bensì un confronto nel quale valutare realmente la competenza, la preparazione e l’autorevolezza di chi vi chiede il suo voto per queste elezioni regionali.

Proprio per non agevolare i candidati abbiamo deciso di non raggrupparli per “temi prestabiliti”: a sfidarsi saranno invece politici che hanno qualcosa in comune, un ruolo o un percorso politico, in modo da poter valutare al massimo il valore di ognuno in un dibattito a 360 gradi su tutti i temi caldi del nostro territorio.

Le regole saranno, per quanto possibile, le stesse dei dibattiti dal vivo organizzati da IVG in questi anni: i tempi di risposta saranno ridotti a 60 secondi, e soltanto due volte i candidati potranno chiedere un “extra-time” di altri 30 secondi. Per tre volte, inoltre, potranno chiedere di replicare a quanto detto da un avversario. Non mancherà, infine, il “tiro incrociato”, ossia la possibilità ddi effettuare in prima persona una domanda ad un altro candidato.

La forma online, infine, ci permetterà di potenziare l’interazione con i lettori: nei commenti infatti potrete postare le vostre domande ai candidati, che saranno chiamati in diretta a rispondere.

Appuntamento dunque venerdì alle ore 15, sul nostro sito o sulla pagina Facebook di IVG, per il primo confronto.