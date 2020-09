Regionali 2020, Vaccarezza: “Gli ambulanti meritano rispetto e tutela”

Liguria. “Gli ambulanti meritano rispetto e tutela”. Lo afferma Angelo Vaccarezza, candidato alle regionali per la lista Toti Presidente.

“Oggi a seguito dell’allerta arancione diramato dall’Arpal è stato annullato lo svolgimento del mercato di Savona. Questa decisione segue le analoghe sorti accadute alla città di Varazze sabato scorso. Ritengo doveroso che a fronte di un simile rischio per la popolazione vengano sospese le attività mercatali. Ma ritengo altresi importante che chi di questo tipo di commercio vive, abbia una tutela a riguardo”.

“Io non frequento i mercati solo durante la campagna elettorale. Della loro esistenza e della loro tutela me ne sono occupato già in passato in diverse occasioni. Fin dai tempi della battaglia per la Direttiva Servizi Bolkenstein ho sempre combattuto in prima fila per loro e per i balneari. L’ho fatto in allora e lo faccio oggi dicendo che forse è possibile, da parte di ogni amministrazione far si che le sedute annullate possano essere recuperate in qualche modo. Tematica che ho più volte affrontato con i rappresentanti della categoria, con la preziosa collaborazione di Amedeo Mosca, presidente provinciale di Fiva Confcommercio; su questo tema continuerò a lavorare affinché si concretizzi una soluzione univoca per le amministrazioni, in modo tale che chi fa commercio ambulante possa recuperare le giornate perse, e lo possa fare quasi con immediatezza per non perdere la stagione”.

“Ricordiamoci che dietro ogni ambulante c’è una famiglia che spesso ha un’unica fonte di entrata economica. Doveroso da parte delle istituzioni, lavorare per dare sostegno a queste attività”, conclude Vaccarezza.