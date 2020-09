Regionali 2020, tessera elettorale e orari: indicazioni e info utili dal Comune di Alassio

Alassio. Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre: ecco orari e disposizioni forniti dal Comune di Alassio. In occasione delle prossime consultazioni elettorali si informa che “l’ufficio elettorale comunale resta aperto quotidianamente, per la durata del normale orario di lavoro e nei due giorni antecedenti le elezioni, dalle 9 alle 18, a disposizione degli elettori, per ogni adempimento e chiarimento inerente la votazione”.

“Coloro che non avessero ricevuto la tessera elettorale a domicilio, possono ritirarla nei giorni suindicati; coloro che avessero smarrito, deteriorato o subito il furto della tessera elettorale, possono ottenere un duplicato presentandosi all’ufficio elettorale. Nel caso di furto la domanda di duplicato deve essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza”.

Nel giorno della votazione l’apertura si protrarrà per tutta la durata delle relative operazioni. Di seguito, a questo link, le sezioni trasferite.