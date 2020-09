Regionali 2020, in piazza del Brandale la chiusura della campagna elettorale di Ferruccio Sansa

Savona. Giovedì 17 settembre alle 18 in piazza del Brandale a Savona si terrà la chiusura della campagna elettorale della coalizione del centrosinistra. Saranno presenti le candidate e i candidati delle cinque liste che sostengono la candidatura di Ferruccio Sansa che si presenteranno ai cittadini.

Molto attesa la presenza del vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein, già parlamentare europea e dal 2020, dopo un ottimo risultato alle regionali con Emilia Romagna Coraggiosa, chiamata da Bonaccini nella amministrazione della regione.

“Come sinteticamente indicato dall’Espresso, molte aspettative vengono poste sulla sua persona per una rinnovata leadership della sinistra. Oltre ad alcuni interventi musicali e di recitazione, interverrà per la chiusura della campagna Ferruccio Sansa, che ha attraversato, in questa singolare e breve campagna estiva, i territori e i paesi più remoti della Liguria”.

“Il suo sguardo di giornalista di inchiesta ha dovuto affrontare aspetti del tutto peculiari, dalla tematica del lavoro a quella della scuola, dall’abbandono dei paesi dell’interno al dramma dell’erosione della costa, dall’essenziale problema di una sanità dimezzata e privatizzata alla prospettiva di una Liguria diversa e innovativa. Certamente un candidato inedito nell’attuale panorama politico italiano che ha accettato una grande sfida per portare in regione la voce di quelli che solitamente non vengono ascoltati”.