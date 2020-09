Regionali 2020, il vicesindaco di Albenga Alberto Passino si schiera con Casella

Regione. “Alle elezioni regionali 2020 io voto Casella. Ho scelto di sostenerlo perché è giusto metterci la faccia. Sarebbe stato molto più semplice, per me, promettere un aiuto a tutti i candidati che mi hanno cercato, ma non è il mio stile”. Alberto Passino, vicesindaco di Albenga, rompe gli indugi in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

“Sostengo il candidato presidente Ferruccio Sansa e la sua coalizione. Tra i nomi che hanno deciso di mettersi a disposizione di questo progetto come candidati consiglieri regionali, ho scelto Jan Casella, candidato nella civica Lista Sansa Presidente. È giovane, entusiasta e con una squadra numerosa, motivata e pronta ad affrontare la sfida elettorale”, prosegue Passino, che mette in guardia: “Non fatevi fuorviare dall’età. Di me, la prima volta che mi sono candidato, dicevano che potevo attaccare dei manifesti per gli altri, non certo aspirare a rappresentare i miei concittadini”.

Secondo Passino, “oggi l’obbiettivo è dare un’alternativa alla Liguria, ‘ferma con le quattro frecce’ come purtroppo dimostra il modello sanità di Toti. È doveroso esprimere come territorio un rappresentante del ponente e del comprensorio ingauno”.

Il vicesindaco di Albenga guarda avanti: “In un contesto non facile, come questo, bisogna traguardare un futuro, che vada oltre le elezioni, per la Liguria e per il centrosinistra. Questo è il motivo per cui ho scelto Casella. Chiedo quindi a tutti coloro che in questi anni mi hanno dato fiducia, aiutato, conosciuto, sostenuto e anche sopportato di fare proprio questo mio pensiero. In Casella vedo tutto il talento necessario per mettersi al servizio della nostra comunità”.