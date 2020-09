Regionali 2020, Giorgia Meloni il 4 settembre a Savona

Liguria. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arriverà nel Ponente ligure per la prima di due tappe dedicate alle elezioni regionali.

“La vicinanza di Giorgia non è mai venuta a mancare – afferma il coordinatore regionale Matteo Rosso – Prima Lollobrigida, La Russa e Donzelli, poi Fidanza, adesso lei: “Il suo arrivo per noi è solo un modo di mostrare a tutti come anche la leader di Fratelli d’Italia non lasci indietro nessuna regione e dia importanza e sostegno a tutti i candidati”

Giorgia Meloni incontrerà i candidati del ponente “mettendosi a loro disposizione, ma soprattutto giungerà con la volontà di ascoltare la voce del territorio e dei lavoratori perché, come ben dimostrato anche dai rappresentanti liguri del partito con i 60 banchetti organizzati ed i molti incontri, prima di tutto ci sono le persone, il lavoro”.

“Solo rendendosi permeabili alle richieste ed alle osservazioni si può migliorare la politica e fare bene – specifica Strescino, responsabile organizzativo della campagna di FdI ad Imperia – Vale per chi sieda a Roma, come per ogni rappresentanza locale”.

“La Liguria è un territorio in potenza che deve ora passare in atto – affermano i candidati – Giorgia è qui per sostenere noi, ma anche per portare la voce della regione nelle aule decisionali romane”

“Le risorse economiche possono essere create con l’aiuto di tutti, ma è necessario impegnarsi per una rete infrastrutturale che faciliti movimentazione di merci e persone; studiare incentivi che agevolino la scelta dell’insediamento di nuove imprese, come avvenuto per le ZLS istituite per le aziende portuali grazie al Decreto Genova; sostenere la formazione continua distinta per tipologia territoriale di riferimento; incentivare l’uso di strumenti informatici, garantendo ad ogni bambino i mezzi sin dalle elementari. Questi alcuni dei passaggi programmatici insieme alla visione di turismo, sanità, ambiente di cui parleranno i candidati”.

Gli sgravi alle aziende sono uno dei temi più sentiti dalla Meloni: “Le aziende hanno bisogno di sostegno, non di essere bastonate con finti aiuti soprattutto in una fase difficile come quella attuale – afferma la leader di FdI – Al contempo, dico sì alle infrastrutture fondamentali in un territorio particolare come questo”

Ancora una volta, Giorgia Meloni dimostra grande sensibilità e conoscenza di tutte le realtà nazionali. Ed il 4 settembre sarà per questo a disposizione per parlare di un futuro migliore, di una Liguria “libera, forte e coraggiosa”

Gli appuntamenti

11.30 Sanremo – Bay Club (Via Trento e Trieste,12): evento aperto a sostenitori e simpatizzanti. Saranno presenti i candidati al consiglio regionale nella lista di Imperia: Gianni Berrino, Massimiliano Iacobucci, Veronica Russo e Sara Serafini

13.30 Imperia – Villa Roseto: incontro tecnico con rappresentati del mondo del lavoro di diversi settori nel quale Giorgia Meloni ascolterà e raccoglierà le istanze di coloro che parteciperanno. Al termine punto stampa con i giornalisti

16.30 Savona – Fortezza Priamar (Corso Giuseppe Mazzini – Centro congressi sala Sibilla, capienza 100 posti nel rispetto della normativa CovID-19): punto stampa per presentazione candidati della circoscrizione Savona alle elezioni regionali.

Giorgi Meloni tornerà in Liguria tra una decina di giorni per incontrare i candidati e simpatizzanti dell’area genovese.