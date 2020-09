Regionali 2020, Arboscello: “Per aiutare il commercio defiscalizzazione, contributi sugli affitti e incentivi per le aperture”

Liguria. “Per quanto riguarda l’impegno a sostegno del mondo del commercio, la Regione è stata totalmente assente finora. Gli operatori lamentano una mancanza di dialogo e di confronto”. Per questo Roberto Arboscello, candidato alle regionali con il Pd, promette il suo massimo impegno per “dare una svolta” alla situazione.

“Gli esercizi commerciali sono il fulcro delle nostre cittadine, sia che si parli di piccoli comuni come Bergeggi, che amministro da sindaco, sia che si parli di grandi comunità e grandi città – afferma – Quando parliamo di esercizi commerciali non parliamo solo di presidi economici ed occupazionali ma anche di presidi sociali di fondamentale importanza”.

E poi ci si è messa anche la pandemia, che ha peggiorato un trend che era già in atto da tempo: “lo dice il sindaco di un piccolo comune in grande difficoltà su questo tema. Il mio impegno sarà quello di incentivare un contributo d’affitto per le attività che sono in difficoltà e trovare risorse per favorire le nuove aperture”.

Ma bisogna rimettere in moto il circuito: “Credo che la Regione debba adoperarsi con gli Enti Locali per farsi promotrice, verso il governo centrale, di una defiscalizzazione di queste attività”.