Regionali 2020, Arboscello: “Campus di Savona eccellenza europea, ma dimenticato dal centrodestra”

Savona. “Il campus di Savona è un’eccellenza europea, ma è stato dimenticato dal centrodestra. Servono subito investimenti per studenti, ricercatori e imprese tecnologiche”. Lo afferma Roberto Arboscello, candidato alle regionali con il Pd a sostegno di Ferruccio Sansa.

“Savona ha un campus con caratteristiche uniche in Italia: non una sede decentrata dell’Università di Genova ma un vero e proprio Polo dell’ateneo con peculiarità ed eccellenze. Negli anni, prima dell’avvento di Toti in Regione, si è investito molto sul Campus, potenziando la sua vocazione nel settore della ricerca sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità ambientale. E i risultati si sono visti: il living lab creato da Enel, i tanti progetti europei vinti, i giovani ricercatori arrivati a Savona per sviluppare tecnologie di livello internazionale”.

“Il centrodestra invece non si è occupato del Campus, si è limitato alle promesse: nessun potenziamento dei collegamenti con il centro città, il fallimento del progetto di potenziare le residenze universitarie riqualificando l’ex ostello del Priamar attraverso i fondi del Mur. Un impegno concreto per i prossimi 5 anni passa proprio di qui: il potenziamento della didattica e della ricerca, il riavvio degli investimenti per costruire una infrastruttura scientifica di livello europeo, la valorizzazione delle piccole imprese ospitate presso il Campus e l’attrazione di nuove realtà”.

“La ricerca, lo sviluppo e la crescita sostenibile sono uno dei tanti temi dimenticati dalla giunta Toti, mentre le altre regioni (europee e italiane) corrono perché gli investimenti in ricerca sono investimenti sul futuro di un territorio, la Liguria resta indietro. Il mio obiettivo è invertire questa rotta”, conclude Arboscello.