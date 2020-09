Referendum, a Loano incontro sul taglio dei parlamentari

Loano. Nuovo appuntamento organizzato a Loano dal movimento Italia Unità #StopEuropa. Domenica 6 settembre si svolgerà un incontro con la cittadinanza che avrà come oggetto le tematiche del referendum sul taglio dei parlamentari.

L’evento rappresenterà, inoltre, l’occasione nella quale saranno svelate due candidature per le elezioni amministrative del 2021: Francesco Nappi, padre fondatore del movimento, sarà infatti candidato sindaco a Loano, mentre l’imprenditore Benedetto La China si candiderà al ruolo di primo cittadino a Roma.

“Il mio obiettivo sarà quello di riportare ancora più in auge Loano, con uno sviluppo maggiore del turismo anche e soprattutto di quello invernale – spiega Nappi – mi batterò per quanto riguarda il trasporto, insieme alla Regione, relativamente a treni e autostrade che spesso impediscono di raggiungere la nostra amata Liguria e la nostra amata cittadina”.

Nappi ha poi toccato il tema del referendum in programma il prossimo 20 e 21 settembre: “Il Movimento Italia Unita #StopEuropa si schiererà a favore del no: non vogliamo che si taglia la democrazia e che si concentri il potere a poche persone che potranno tranquillamente fare e disfare della Costituzione italiana. Questo non lo permetteremo”.