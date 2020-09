Quiliano. Serata amarcord, domenica 6 settembre, allo stadio comunale Andrea Picasso di Quiliano.

È andato in scena il secondo atto della sfida tra le “All Stars” di Quiliano e Valleggia. I giocatori in campo, vecchie glorie di biancorossi e purples, non si si sono risparmiati: l’incontro è terminato 2 a 2 con alcune belle giocate che hanno fatto ricordare ai presenti le emozioni dei decenni scorsi.

Foto 3 di 6











L’appuntamento, per la terza edizione, è per l’estate 2021.