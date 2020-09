Quarto posto per il Liguria di Colla, che dà buoni segnali per il futuro

Savona. Quarto posto per il Liguria under 16 al torneo Lanterna di Genova, competizione importante anche nel quadro nazionale dell’hockey su prato giovanile.

La squadra allenata da Carlo Colla si è trovata ad affrontare un girone molto competitivo con una squadra perlopiù di quattordicenni, che hanno comunque dimostrato tutto il loro valore e la competività della compagine savonese.

Il debutto è avvenuto contro la Roma, forse uno dei team più forti, che si è imposta per 5-0. Buona comunque la prova savonese, con Frangu vicino alla rete in più di un’occasione. I biancoblù di Colla hanno poi ceduto 3-1 contro la Superba Genova, pagando anche le assenze per le ultime vacanze in famiglia prima della ripresa delle scuole.

Il pareggio, poi, è arrivato con la Lazio: la gara si è chiusa sul 4-4, con una rimonta finale dei laziali proprio negli ultimi istanti di gioco. A segnare per il Liguria sono stati Canay, Buzali e Frangu, autore di una doppietta.