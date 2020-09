Punta Crena a Varigotti, il sindaco: “Investimento da 220mila euro per recupero ambientale e culturale”

Varigotti. Altre risorse su Varigotti. Il Comune di Finale Ligure negli scorsi mesi ha deciso di partecipare al bando Restauro Ambientale Sostenibile indetto dalla Compagnia di San Paolo, ed è stato premiato.

“Su 119 progetti presentati in tutta Italia, il nostro è tra gli 8 scelti dalla Compagnia”, annuncia orgoglioso il primo cittadino finalese Ugo Frascherelli.

“Si tratta di un progetto costruito su proposta dell’architetto Grossi, che ringraziamo per l’intuizione, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica, l’Istituto Internazionale Studi Liguri e l’Associazione Varigotti Insieme. Con il supporto di Associazione Alberghi, Cea, Consulta Territorio. Un progetto che punta alla rigenerazione, alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale dell’area situata sul promontorio del Capo di Varigotti, Punta Crena. Gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere sono molteplici: arrestare la perdita di biodiversità, garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, custodire i paesaggi ed i beni culturali”, ha aggiunto il sindaco.

L’importo attribuito al Comune di Finale Ligure, capofila del progetto, ammonta a 220mila euro a cui l’amministrazione dovrà aggiungere una quota pari al 25% dell’investimento complessivo (circa 70 mila euro quindi).

Gli interventi proposti prevedono una pulizia dell’area, una posa di recinzioni per delimitare le zone di camminamento, il recupero dello storico uliveto, il ripristino dei percorsi dotati di illuminazione e video sorveglianza. Ma non solo questo. L’incremento delle biodiversità con la creazione di un giardino botanico ed un rettilario. Ed ovviamente un’azione di informazione ed educazione ambientale con pubblicazioni, produzione di materiale pubblicitario ed un importante piano di visite per la riscoperta di questo importante promontorio.

“Un ulteriore tassello per la perla della Riviera. Dopo i 2,5 milioni per il ripascimento, 1,5 milioni previsti per il restyling del Lungomare ed i 500 mila euro di denari comunali per l’acquisizione delle aree ferroviarie ecco ulteriori euro che di certo serviranno al Progetto di Rilancio del Rione finalese promesso dal Sindaco Frascherelli per il suo secondo mandato. Le premesse al momento sono più che rassicuranti”, hanno concluso dal Comune di Finale.