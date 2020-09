Proseguono le rassegne calcistiche giovanili Libertas

Continuano con grande successo le attività di rinascita promosse dall’encomiabile ente di promozione sportiva e sociale diretto dal presidente regionale cav Roberto Pizzorno e coordinato a livello football dal responsabile dott. Felicino Vaniglia.

Rispettando in maniera ferrea i dettami e le prescrizioni previste dal protocollo sanitario predisposto per l’emergenza Covid-19 traghettare il movimento dalla fine del lockdown all’auspicata ripresa dei campionati organizzati dalle Federazioni di riferimento: “questa la ‘mission’ principale” secondo le parole del presidente provinciale avv. Cristina Anelli.

Dopo le tante sorprese estive (Savona Cup, Savona Cup Young, Supercoppa e ben undici kermesse sviluppate tra Altare, Murialdo e Pontinvrea) è ora il “gold moment” della Open Sport Savona che sul campetto C.Rondoni di via delle Trincee ha organizzato per fine settembre un evento da non perdere.

Quella prevista per sabato 26 e domenica 27 settembre sarà una due giorni all’insegna del calcio giovanile che vedrà impegnate le leve che vanno dal 2006/2007 ( formula 6 c/o 6) al 2014/2015 ( 5 c/o 5).

Per le iscrizioni (che sono già aperte) e per le informazioni del caso rivolgersi ai numeri evidenziati sulla locandina sotto allegata.

Tutte le indicazioni emesse nell’ultimo Dpcm e nell’ordinanza regionale ligure saranno osservate con il massimo rigore affinché si possa tornare a fare sport in sicurezza senza mai abbassare la guardia.

.